الربو: انسدد الحل السياسي قد يجعل الصراع المسلح أكثر السيناريوهات ترجيحًا

ليبيا – رأى الخبير في الشأن الليبي أبو القاسم الربو أن انسداد أفق الحل السياسي قد يجعل الصراع المسلح أكثر السيناريوهات ترجيحًا. الربو وفي مداخلة له عبر برنامج “بانوراما” الذي بث على راديو “سبوتنيك” ، أوضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لن يقدّم تنازلات سياسية، لأنه يرى أن المخرج يكمن في تشكيل حكومة من قبل برلمان منتخب، الشيء الذي لا تعتبر ليبيا مهيئة له في الظروف الحالية.

