بن شرادة: لقاء عقيله والمشري في جنيف يأتي ضمن إرباك المشهد في ليبيا

قلل سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري، من أهمية اللقاء المرتقب الذي يجمع عقيله صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، في جنيف بناء على دعوة من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

وتساءل بن شرادة، عبر حسابه على موقع التراصل الاجتماعي “فيسبوك” :” ما هو الحل الذي سوف ينجزه رئيسا مجلس النواب والدولة في أيجاد حل للمواد الخلافية التي لم تستطع إنجازه لجنتي مجلس النواب والدولة في القاهرة”.

واعتبر بن شرادة، أن هذا اللقاء، من ضمن إرباك المشهد في ليبيا من قبل البعثة.

وتابع:” لن ولم يصلح حال ليبيا إلا برجوع اتفاق فبراير الماضي، تذكروا هذا”.