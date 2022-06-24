قسم القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت يستأنف عمليات القسطرة

وصلت إلى قسم القسطرة القلبية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، قطع الغيار الخاصة بجهاز قسطرة القلب.

وقال رئيس قسم القلب والقسطرة القلبيه بالمستشفى .د. محمد ابوبكر، إنه مباشرة بعد وصول قطع الغيار والمعدات الخاصة بالجهاز باشر المهندسين بشركة الصدى لصيانة الاجهزة والمعدات الطبية في إجراء عملية الصيانة وتركيب الهاردسكات الخاصة بالجهاز، ووحدة تبريد توليد الأشعة، بالإضافة إلى صيانة اللوحة الرئيسة للكمبيوتر لتنتهي أعمال الصيانة.

وأكدا دكتور محمد ابوبكر، أنه اليوم الجمعة يصبح القسم جاهز لاستقبال الحالات وإجراء عمليات القسطرة بالقسم عقب عملية الصيانة.