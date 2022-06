زيدان يطالب باستبدال دعم الوقود بدعم نقدي لإنهاء أزمة التهريب

ليبيا – أعرب الخبير الاقتصادي عبد السلام زيدان عن استغرابه من عدم التفات الدولة لحل معضلة تهريب الوقود مع أن أجراسًا كثيرة قد قرعت منذرةً بالخطر.

زيدان وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قال: “لقد وصلت ميزانية دعم المحروقات سنة 2021 إلى 22.6 مليار دينار، والتهمت وحدها ربع الميزانية، وتجدد الأمر هذا العام، وهو أمر غير مسبوق عالميًا، والدولة لا تتحرك لإنهاء هذا العبث بسبب سطوة المليشيات المسلحة، والتي تسيطر مع رجال أعمال على تدفقات نقدية هائلة ناتجة عن هذه التجارة غير الشرعية”.

وطالب زيدان باستبدال الدعم السلعي للوقود بدعم نقدي يضاف دوريًا إلى حسابات المواطنين في المصارف، قائلًا: “بالإمكان الاستفادة من منظومة أرباب الأسر الموجودة فعلًا لدى مصرف ليبيا المركزي، مع الاستعانة بالسجل المدني في إضافة المولودين الجدد، وحذف المتوفين بشكل مستمر، ثم حساب حصة الفرد الواحد من الدعم”.

واعتقد زيدان أن هذا الإجراء كفيل بإنهاء أزمة تهريب الوقود نهائيًا، وسيساهم في توزيع الثروة النفطية بشكل عادل، مستدركًا: “المستفيدون الأوائل من دعم المحروقات هم المهربون، ثم أصحاب السيارات، فيما لا ينال المواطن البسيط الذي لا يمتلك سيارة أي نصيب”.

