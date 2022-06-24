ليبيا تترأس الدورة الـ 43 لاجتماع صندوق الأوبك للتنمية الدولية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أن ليبيا تسلمت رئاسة صندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد” خلفا لدولة الكويت.

وأشارت الوزارة أن وزير المالية، خالد المبروك، ترأس الدورة الثالثة والأربعون للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وعقدت الدورة الحالية للصندوق بمقره في العاصمة النمساوية فيينا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتناول المجلس الوزاري الذي ترأسه المبروك وشارك فيه وزراء المالية وممثلي الدول الأعضاء في الصندوق جملة من الموضوعات الهامة تعلقت بتوجيه سياسات الصندوق وتوسيع نشاطاته وبرامجه التمويلية ودراسة المخاطر تحقيقا للأهداف التي أسس من أجلها الصندوق.

وأوضحت الوزارة أن أهداف الصندوق تتمثل في كونه أداة تمويل تقوم من خلالها دول منظمة الأوبك بدعم اقتصادات الدول غير النفطية والفقيرة وتقديم المساعدة لها عن طريق المساهمة في تمويل مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية والصناعية لضمان الاستدامة والنمو الاقتصادي لتلك الدول.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الصندوق خلال السنة الماضية 2021م .

وأيضا تم المصادقة على القوائم المالية عن ذات السنة والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغ إجماليها مبلغا وقدره “196.3” مليون دولار أمريكي.