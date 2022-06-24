الحنيش: تجاهل الدستور يعد إهدارا للوقت والجهد وتدويرًا للأزمة

قال عضو مجلس النواب محمد الحنيش إن بيان الأمم المتحدة بشأن تاريخ 22 يونيو، يعكس تمسكها بنتائج ملتقى الحوار السياسي في جنيف والأجسام المنبثقة عنه (المجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال) طالما لم تجر الانتخابات وتحل الأزمة الدستورية.

وأضاف الحنيش في تصريحات لـ “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء: “الأمم المتحدة حريصة على تثبيت الاستقرار في ليبيا وعدم انزلاق البلاد في الفوضى والفراغ السياسي، وتعتبر حكومة الوحدة حكومة أمر الواقع” على حد قوله.

ودعا الحنيش الأمم المتحدة وبعثتها إلى التركيز على مشروع الدستور ودعم عملية الاستفتاء عليه بدل البحث عن قاعدة دستورية بديلة أو العودة إلى الدساتير السابقة، لافتًا إلى أن تجاهل الدستور يعد إهدارا للوقت والجهد وتدويرًا للأزمة وإطالة لعمر الأجسام المتصارعة على السلطة، بحسب رأيه.