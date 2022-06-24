المنقوش تطالب بحضور «فعال» للمرأة على طاولة المفاوضات

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، إن حضور المرة يجب أن يكون فعالا وأساسيا على طاولة الحوار والمفاوضات خاصة في مناطق النزاعات.

وغردت المنفوش عبر حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «تتأثر المرأة في مناطق النزاعات والأزمات التأثير الأكبر، في أوساط تسودها السلطة، الذكورية، التنمر والعنصرية».

وأضافت: «يجب أن يرتفع صوتها وأن يكون حضورها أساسي وفعال على طاولة الحوار والمفاوضات. تحية لكل الدبلوماسيات الرائدات».

– المنقوش ووزير خارجية النمسا يناقشان تطوير الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين

– المنقوش تبحث مع وزير الخارجية القطري مستجدات الوضع في ليبيا

– المنقوش توقع مذكرة تفاهم مع معهد الولايات المتحدة للسلام

المنقوش من قطر إلى النمسا

وناقشت المنقوش، خلال اجتماعها، أمس الخميس، في فيينا مع وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، «سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات» بحسب وزارة الخارجية الليبية.

ووصلت المنقوش، الخميس، إلى العاصمة النمساوية قادمة من العاصمة القطرية الدوحة التي زارتها، الأربعاء، واجتمعت مع وزير خارجيتها الشيخ محمد عبدالرحمن، إضافة إلى المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المنقوش ووزير الخارجية النمساوي «ناقش سبل تطوير آفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات منها التعاون المشترك في ملف تأمين وحماية الحدود ومجال النفط في ليبيا، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك».