بن صالح: المدافعون عن عودة النظام الملكي لليبيا هم أشد تطرفاً وأقل حجة

انتقد سليمان بن صالح، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، المدافعين عن عودة النظام الملكي لليبيا، واصفا إياهم بـ”المتطرفين والأقل حجة”.

وقال بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اتضح لي أن الذين يدافعون عن عودة النظام الملكي لليبيا هم أشد تطرفاً وأقل حجة من غيرهم من الذين يدعون ويدعمون أنواعاً أخرى لأنظمة الحكم ويعملون على ترسيخها في ليبيا”.

وكان أشرف بودوارة، رئيس المؤتمر التنسيقي للمطالبة بعودة الملكية الدستورية، نفى في وقت سابق، الأنباء المتداولة بشأن عزم محمد الحسن الرضا، بالمطالبة باستعادة حكم ليبيا.

كتب بودوارة على فيسبوك: “الأنباء المتداولة في صفحات الجيوش الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن ولي العهد سيقدم طلب رسمي للامم المتحدة لاستعادة ملك عائلتهُ علي المملكة الليبية، عارية تماماً عن الصحة لأن العائلة لا تملك مُلكً وفقاً لنصوص الدستور”.

أضاف: “إنما حث سموه الأمم المتحدة على إعادة النظر في التاريخ، وقال: لقد ساعدت الأمم المتحدة الليبيين قبل سبعون عاما على تأسيس ديمقراطية خاصة بهم من خلال مراعاة الثقافة والمجتمع الليبي والحاجة إلى الشعور بالهوية. يمكنها أن تطبق الشيء نفسه مرة أخرى من خلال الاستماع إلى الليبيين، ومن خلال وضع خيار استعادة دستور ليبيا – نتاج وساطة الأمم المتحدة الملهمة – على الطاولة حيث تنتمي. إنها فرصة تاريخية يجب استغلالها” وفق قوله.

وكان عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، توقع في وقت سابق، أن الأزمة الليبية ستطول وتبقى بدون حل إلا بالعودة لدستور الاستقلال، على حد زعمه.

وقال لنقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ‏ستطول الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا وتبقى بلا حل حتي العودة لدستور الاستقلال الاتحادي لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية”.