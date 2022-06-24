محجوب: مليارات الدبيبة على الميليشيات كفيلة بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في شمال أفريقيا

هاجم المحلل السياسي محمد محجوب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة بسبب استمراره في إنفاق الأموال على المليشيات المسلحة.

وقال محجوب في تغريدة عبر “تويتر”، إن “المليارات التي صرفها الدبيبة للميليشيات كفيلة بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في شمال أفريقيا”.

وأشار إلى أن آخر وأقل مبلغ دفعه اللص “على حد تعبيره” للميليشيات هو 37 مليون مقابل فتح الطرق التي قامت بإغلاقها مساء الخميس.

يذكر أن كتائب تاجوراء أغلقت الإشارة الضوئية البيفي في الطريق الساحلي، بالسواتر الترابية أمس الخميس، وأطلقت الرصاص على موكب الدبيبة الذي حاول العبور وفتح الطريق، قبل أن يعود في منتصف الليل عقب تصالحه مع المليشيات ودفعه الملايين من أموال الدولة لتفتح المليشيات الطريق.

وفي السياق نفسه، قال مصدر مسؤول لـ”الساعة 24″ إن الدبيبة منح قيادات للمجموعات المسلحة 134 مليون دينار خلال يومين، من بينهم عماد الطرابلسي وعبدالغني الككلي وعبدالحكيم الشيخ وأيوب أبوراس ومحمود بن رجب وبشير البقرة.