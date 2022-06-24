سرقة محول كهرباء بدائرة توزيع قصر بن غشير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة محول سعة 300 كيلو فولت أمبير من محطة تابعة لدائرة توزيع قصر بن غشير.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة محول سعة 300 كيلو فولت أمبير من المحطة الجاهزة «سالم سعيد»، ما أدى إلى تعطل الكابل «جهد 11ك. ف» من «محطة 30» قصر بن غشير إلى محطة المشرقي.

وأوضحت الشركة أن محطة المشرقي تغذي المحطة الجاهزة «سالم سعيد»؛ وأن هذا العطل تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل، منددة باستمرار ظاهرة سرقة مكونات الشبكة الكهربائية وتأثيراتها السلبية في زيادة معاناة المواطنين.

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مناشدات متكررة من شركة الكهرباء

وتجدد الشركة العامة للكهرباء مناشدتها باستمرار لكل الجهات الاعتبارية، للمطالبة بضرورة التدخل العاجل واتخاذ موقف حازم للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية.

وتقول الشركة إن الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية «ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وتتسب تلك الأعمال غير المسؤولة في إلحاق الضرر بمصالح المواطنين، وتراجع مستوى أداء الشبكة العامة والتأثير على معنويات العاملين بقطاع الكهرباء، فضلا عن التكاليف والخسائر المادية المضاعفة».