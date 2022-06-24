أبوجناح يبحث استحداث مستشفى لعلاج الأورام ومركز لمرضى القلب في البيضاء

العنوان-البيضاء

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، رمضان أبو جناح، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ببلدية البيضاء، احتياجات المرافق الصحية بالبلدية، بهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة ناقش الاجتماع ملفات عدة بينها استحداث مستشفى لعلاج الأورام، ومركز تخصصي لعلاج مرضى القلب بمدينة البيضاء، فضلا عن توريد جهاز رنين مغناطيسي لمستشفى البيضاء التعليمي.

وتطرق الاجتماع إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية ببلدية البيضاء من خلال دعم المراكز الصحية.