ليبيا – دعا القيادي فى جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المدرج على قوائم الإرهاب العربية الفرقاء السياسيين في ليبيا إلى الاحتكام إلى القضاء الليبي لحل خلافاتهم، وتجنب التصعيد والتهديد باستخدام القوة.

الصلابي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس، رأى أن الخلافات القائمة بين الحكومات المتصارعة في الشرق والغرب هي جزء من التدافع السياسي القائم في ليبيا، ونتيجة طبيعية لتآكل الشرعيات وتغييب رأي الشعب الليبي.

وقال الصلابي: “عند وصول الخلافات السياسية إلى طريق مسدود هناك سلطة قضائية يمكن تفعيلها والاحتكام إليها لفض النزاعات، ولدينا مؤسسة قضائية يمكن تفعيلها ودعمها والتفاف الشعب حولها للوصول إلى المصلحة الوطنية العليا في أحكامها”.

وأكد أن الطريق الأسلم والأقرب لإنهاء الخلاف بين السياسيين الليبيين هو العودة إلى الشعب الليبي في انتخابات تشريعية ورئاسية تحقق تطلعات الشعب الليبي في قيام الدولة الديمقراطية المدنية.

الصلابي ختم: “أما الاستمرار في الاستقواء بالقوى الدولية على الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره، فلن يحقق شيئًا ليس فقط للشعب الليبي الذي ما زال يعاني بسبب الخلافات بين سياسييه، وإنما أيضًا لن تنجز للفرقاء غير المزيد من إضاعة فرص التنمية التي نحتاجها كليبيين من أجل التنمية ومواجهة الأزمات الاقتصادية والصحية والأمنية المتفاقمة”، على حد تعبيره.

The post الصلابي: على الفرقاء الليبيين الاحتكام إلى القضاء لحل خلافاتهم وتجنب التصعيد والتهديد باستخدام القوة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية