معزب: إنهاء الانسداد السياسي يكون بانتخابات جديدة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إن معضلة السلطة التنفيذية ستظل قائمة وستواجه اللقاء المرتقب لرئيس مجلس النواب عقيلة وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري المقرر في 28 يونيو الجاري.

وأضاف معزب في تصريحات لـ“ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء، أن هناك سلطة نشأت باتفاق محلي ودولي وأخرى موجودة بحكم الواقع تسيطر على جزء مهم من الأراضي الليبية، داعيا إلى ضرورة الخروج من هذه الازدواجية التي تهدد وحدة الوطن بالاختيار عبر صندوق الانتخابات ومن ثم القبول بالنتائج، حسب قوله.

ورأى معزب أن إنهاء الانسداد السياسي يكون بانتخابات جديدة تنشئ سلطة حاكمة جديدة تنبثق من خيارات الشعب التي يعبر عنها بوسيلة واحدة فقط وهي صندوق الانتخابات وليس بوضع طرف ما الشروط لتعزيز موقعه السياسي.