ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 June, 2022

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني مزيدًا من ندرة وزيادة أسعار موارد الطاقة والحبوب والأسمدة في دول عدة.

وقال دي مايو في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، أن هذه التوترات في الأسواق تزيد من تعريض أمن دول المنطقة ومنها ليبيا إلى الخطر، وهي تمر بالفعل بعدم الاستقرار وزيادة انعدام الأمن الغذائي.

وشدد الوزير الإيطالي على وجوب انتهاج سياسة لمعالجة هذه التوترات؛ لأن عدم القيام بذلك يعني المزيد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.