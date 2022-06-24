آداء العملات الدولية الرئيسية هذا الأسبوع (18 – 23 يونيو)

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية هذا الأسبوع.

انخفض متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.81 د‫ينار الخميس 4.82 دينار الأحد بفارق قرش واحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وارتفع سعر صرف اليورو قرشين اثنين ، مسجلا 5.08 دينار االخميس، مقابل 5.06 دينار الأحد، حافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 5.89 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.55 دينار. كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.71 دينار.

أسعار صرف العملات في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، ارتفع سعر الدولار الأميركي إلى 5.11 دينارالخميس مقابل 5.09 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.30 دينار الذي سجله السبت، وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.39 دينار مقابل 5.34 دينار السبت بفارق 5 قروش. واستقرت الليرة التركية عند 0.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار.

