العرفي: المشري ما زال يسير وفق أجندة الإخوان وخططهم.. وهناك دعم كبير من البرلمان لباشاآغا وحكومته

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن المشهد الليبي وبعد ما جرى من اجتماعات في القاهرة ما بين لجنتي المجلسين النواب والدولة تبيّن أن الأمور وصلت لنقاط خلاف لا يمكن تجاوزها، والنقاط التي ولدت العودة لدستور 51 ونظام الحكم الفيدرالي.

العرفي أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “كانت نقطة الخلاف هي شروط ترشح الرئيس، وهناك من مجلس الدولة يطالب بعدم ترشح العسكريين، ومن أراد منهم الترشح ليستقيل بصفه نهائية، مجلس الدولة تمسك بعدم ترشح من هم مطلوبون أو من عليهم قضايا، ويقصد به الدكتور سيف الإسلام القذافي لإبعاده وكذلك إبعاد المشير، ومن تبقى ليخوض سياق الرئاسة إذًا إن لم تكن الفرص عادلة”.

وتابع قائلًا: “وضعت نقطة مزدوجي الجنسية من أراد الترشح عليه التخلي عن الجنسية التي تحصل عليها، وهذا لن يقبل به أي مترشح رئاسي وينطبق على المشير حفتر وغيره من دخل سباق الرئاسة، بالتالي كان هناك انتقائية ووضع شروط صعبة”.

واستطرد: “استضافة القاهرة لعقيلة صالح وخالد المشري ورفض المستشار لقاءه أو لا أعرف ما الذي حدث، وخرج علينا المشري بدعوة لرئيس مجلس النواب وتكون في غدامس بعيده عن أي شيء أعتقد المشري ما زال متمترسًا ومتمسك بهذه الشروط كترشح الرئيس”.

ورأى أنه لا أمل لليبيين إلا حكومة فتحي باشاآغا وغير ذلك لن يفضي لنتيجة، مؤكدًا على أن حكومة باشاآغا تعهدت بأمور وعليها الالتزام بها، وإذا كان هناك توحيد للمؤسسات سيكون من خلال حكومة باشاآغا.

كما أردف قائلًا: “سيكون لمجلس النواب موقف تجاه الشخص الذي ينتحل صفة المحافظ، مقر المصرف المركزي بعيد كل البعد عن سيطرة الدولة بالكامل وتحت سيطرة المليشيات، وطالبنا بنقله نظرًا لأنه محيط بالمليشيات وتبتزه وتأخذ الاعتمادات ولكن لم يتم؛ لأن المليشيات تعبث فيه والمتمكنين في إدارات ومفاصل الدولة”.

وأفاد: “تعودنا من مجلس الدولة ألا يفي بوعوده ونجلس نصل لنتائج ونخرج وينكث ما اتفقنا عليه، وخاصة خالد المشري أعتقد أن هناك أجندة تحركه، في الظاهر تبرأ من تنظيم الأخوان لكن في الباطن ما زال يسير وفق أجندتهم وخططهم المرسومة، وهناك دعم كبير من مجلس النواب لفتحي باشاآغا وحكومته”.

وأكد على أنه ليس أمام الجميع إلا الحوار معهم بحكم أن الحرب لا يمكن أن تقوم خاصة بإقتناع كل الأطراف أنه لا يمكن أن تكون هناك حرب أخرى بين الليبيين والسبيل لإخضاع المليشيات، وطرد الفاسدين من العاصمة هي المحادثات والوصول لنتائج.

واستبعد أن يكون هناك ضمانات من مجلس الدولة والمضي نحو محادثات إلى ما تفضي بحسب قوله.

وفي الختام قال: “الفترة الماضية كانت الطائرات تحط في قاعدة الوطية، أعتقد تركيا ومصراتة وكثر الحديث حولها، بالأمس خرج البرلمان التركي وصوت على بقاء القوات التركية 18 شهرًا قادمًا، ماذا نتوقع؟ لا بد من معرفة الطرف الذي يتواجد في الوطية لنستنتج الحرب تدور بين أي طرفين؛ وبالنسبة لبرقة آمنة بجيشها ودفعت الثمن”.

