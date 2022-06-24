خروج وحدتين بمحطة شمال بنغازي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء بنغازي أن الإطفاءات على أغلب أحياء بنغازي سببه خروج الوحدة الخامسة الغازية والوحدة الثالثة البخارية بمحطة شمال بنغازي.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب، ليل الجمعة، أن الظلام هو السائد في أغلب أحياء بنغازي.

وتعاني المدن الليبية من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي يصل في بعض الأحيان إلى ثمان ساعات في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وعجزت الحكومات المتعاقبة في ليبيا على حل ملف الكهرباء الشائك ما يجعل حياة الليبيين أكثر صعوبة مما يثقل كاهل المواطنين.