المنقوش: يجب أن يرتفع صوت المرأة وتحضر بفعالية على طاولة الحوار

اشتكت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المتقوش، في اليوم العالمي للمرأة الدبلوماسية، من التنمر والعنصرية ضد المرأة خاصة في مناطق النزاع، محملة الرجال القسط الأكبر في ظلم وتهميش النساء.

وقال المنقوش، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر:” ‏تتأثر ‎المرأة في مناطق النزاعات والأزمات التأثير الأكبر، في أوساط تسودها السلطة، ‎الذكورية”.

وأضافت أن التنمر والعنصرية يجب أن يرتفع صوتها وأن يكون حضورها أساسي وفعال على طاولة ‎الحوار والمفاوضات، متابعة:” تحية لكل ‎الدبلوماسيات الرائدات”.