ليبيا – واكب تقرير اقتصادي نشره موقع “أفريكا نيوز” الإخباري الإفريقي تأثيرات الحرب المستمرة في أوكرانيا وتسببها بتفاقم أزمة الغذاء العالمية، لا سيما في إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقضتب الذي يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، أوضح أن القارة السمراء غير جاهزة الآن بالمرة لإيجاد أية حلول، بسبب انخفاض إنتاجية الغلات الزراعية فيها، ناقلًا في ذات الوقت عن الخبيرة الاقتصادية “كاتيا باتيستا” وجهة نظرها بهذا الشأن.

وأكدت “باتيستا”: إن إفريقيا تعاني الكثير بسبب التغيرات المناخية في وقت تتحمل فيه ليبيا أعباء كبيرة.

ترجمة المرصد – خاص

The post تقرير إفريقي: ليبيا تعاني أزمة غذاء بسبب التغيرات المناخية واستمرار الحرب في أوكرانيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية