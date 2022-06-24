تعليقا على بيان الخارجية المصرية.. المنقوش: العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24_متابعات

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في بيان نشر على صفحة الوزارة على الفيسبوك متابعتها لرد الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشكوى المثارة من المواطنين الليبيين على الحدود الليبية المصرية، معتبرةً ردها في غير محله ومجافيًا للواقع والحقيقة.

الوزارة أعربت عن استغرابها تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأن الحكومة وخارطة طريق الحوار السياسي في جنيف.

واعتبرت المنقوش ذلك تدخلًا في الشأن الليبي وتعديًا على السيادة الوطنية.

وذلك باعتبار العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية.

وأضافت الوزارة أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة.

ورأت أن مثل هذه البيانات لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، وأن ليبيا قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها.

وأشادت وزارة الخارجية بما جاء في بيان الأمم المتحدة وحثها على الامتناع عن استخدام تاریخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي.

كما تشارك الخارجية الأسرة الدولية أسفها على ضياع أبرز معالم خارطة الطريق السياسية.

وهي إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.