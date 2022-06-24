المحجوب: القوات المسلحة تؤمن مدينة مرزق ومستعدة لاستقبال أهلها بعد 3 سنوات من تهجيرهم

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب أن القوات المسلحة تؤمن مدينة مرزق ومستعدة لاستقبال أهلها بعد 3 سنوات من تهجيرهم.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى أن تأمين المدينة نتج عن عمل مضنٍ ومتابعة القائد العام المشير خليفة حفتر للوضع في المدينة وبالتنسيق الشيوخ والأعيان الذين يرحبون بدور القوات المسلحة.

كما لفت إلى أن آمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان طمأن أهالي المدينة حول الوضع الأمني فيها، وأن القوة المشكلة هي من كل أطياف ليبيا، وتم إخلاء المواقع التي كانت مستغلة من غير أصحابها.

المحجوب شدد على أن القوات المسلحة مستمرة في عملها ولن تتوقف إلا باستقرار الجنوب، ولن يتم السماح بوجود أي قوة مسلحة خارج الشرعية وغير تابعة للقوات المسلحة والمؤسسة العسكرية من خلال تكوينها والإجراءات المتبعة فيها.