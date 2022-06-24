ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

24 June, 2022

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز تواصل المشاركة المكثفة مع الأطراف الليبية وأعضاء المجتمع الدولي، لضمان تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أساس دستوري وقانوني توافقي.

وأوضح دوجاريك في إيجاز صحفي الخميس أن الأمم المتحدة رغم الصعوبات لن تستسلم للواقع وستستمر في جهودها للوصول البلاد إلى الانتخابات وتحقيق الرفاهية والمستقبل الزاهر لليبيين.

وأضاف دوجاريك أنه من الواضح صعوبة عقد الحوار بليبيا في ظل وجود الانقسام ولكن من السهل من الناحيتين اللوجيستية والدبلوماسية التقاء الأطراف خارج البلاد .