الأمم المتحدة: 803 آلاف شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 803 آلاف شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية من بينهم نازحين ولاجئين.

وأفادت المفوضية في تقرير، مساء الخميس، عرض حصيلة نشاطاتها في ليبيا، بأن من بين هؤلاء المحتاجين 011. 168 نازحا داخليا و892 .661 عائدا وأكثر من 42 ألف طالب لجوء ولاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

التحديات الشائعة في ليبيا

وأضافت الهيئة الأممية أن الفقر ونقص الوصول إلى سبل العيش والخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، يعد من بين التحديات الشائعة. حيث تشمل تدخلات المفوضية الفئات الأكثر ضعفا (بما في ذلك إعادة تأهيل المأوى، وتقديم النقد في حالات الطوارئ، والغذاء، ومستلزمات النظافة، والمواد غير الغذائية) مع تعزيز بيئة الحماية، وتعزيز القدرة على الصمود، والمساهمة في الحلول.

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وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية أعلنت المفوضية إكمال 148 مشروعا سريع التنفيذ، معظمها في قطاعات الصحة والتعليم والحماية في جميع أنحاء ليبيا، حيث أنفقت ما يقرب من 7.5 مليون دولار أميركي على هذه المشاريع.

ويجري تحديد كل مشروع بالتشاور مع السلطات الوطنية والمحلية والمشاركة النشطة للمجتمعات المحلية.