رويترز تستطلع آراء من شهدوا الاشتباكات المسلحة الأخيرة بالعاصمة طرابلس  

ليبيا – استطلع تقرير ميداني نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية الآراء بشأن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في الـ22 من يونيو الجاري بمنطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل شباب عن طرابلسيين تأكيدهم مقتل صديق لهم في تصادم مروري أثناء فراره من منطقة الاشتابكات مع مدنيين آخرين، فيما قال علي ارحومة المار بالمنطقة ساعتها: “رأيت الناس يركضون وسيارات تندفع على الجانب الآخر من الطريق خوفًا”.

ووفقًا لـ”رويترز” ساد الهدوء في اليوم التالي في المنطقة فيما قام أصحاب المتاجر بإصلاح الأضرار التي لحقت بالنوافذ وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ترجمة المرصد – خاص

