تصريحات الدبيبة بالاستمرار مرفوضة وكل إجراءات حكومته باطلة

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أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريحات لقناة العربيةالحدث أمس الخميس أن الخلاف حول مسألة تزامن والبث في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم يتم الفصل فيه نهائيا في مباحثات القاهرة، وهذه النقطة يحسمها الشعب عبر الاستفتاء.

وقال إن النقاط الخلافية تتعلق بالمرحلة القصيرة المقبلة التي تسبق الانتخابات، والأمر لا علاقة له بوجود الأجسام السياسية.

وأوضح هناك نقاط لم يتم الاتفاق بشأنها وتمت دعوة عقيلة صالح وخالد المشري، من قبل ستيفاني ويليامز للقاء في جنيف، بحثًا عن التوافق.

وشدد على أن خارطة طريق البرلمان أخذت الصبغة الدستورية بإقرار التعديل الـ12 بموافقة الدولة.

وتابع ” جولات المسار الدستوري الثلاث قطعت شوطًا كبيرًا في تعديل مواد الدستور وصولا لمسودة يمكن الاستفتاء عليها “.

مؤكدا أنه سيتم إرجاع المسودة إلى المجلسين لإقرارها حتى بعد لقاء عقيله والمشري.

ولفت إلى حكومة الدبيبة انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر وكل إجراءاتها منذ ذلك التاريخ باطلة وستحاسب عليها وفقا للقانون الليبي.

واعتبر أن بقاء الدبيبة حتى اليوم بقوة السلاح غير مقبول، خاصة بعد تولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة المكلفة من قبل السلطة التشريعية المنتخبة.

وأشار إلى أن تصريح الدبيبة بالاستمرار حتى الانتخابات مرفوض، والإعلان الدستوري يقر بتولي الحكومة بمنحها الثقة من البرلمان.

مؤكدا أن الدبيبة يريد الاستمرار لإهدار المال الذي لم يحدث مثله في ليبيا، وحكومته تجاوزت 120 مليار”.

ونوه بأن حكومة الدبيبة تحاول استعطاف الشارع وتصرف دون إجراءات قانونية.

وأنه من العبث الذي يمارسه الدبيبة أن يتحدث عن قوانين للانتخابات وهذا غير مقبول لأن التشريعات تصدر من البرلمان.

وأوضح أن المجلس الرئاسي تأخر في إطلاق مشروع المصالحة، والسلاح هو التحدي الأكبر للمصالحة.

مؤكدا أن عبد الحميد الدبيبة متحالف مع المجموعات المسلحة ويمولها.

وتابع:” رحبنا بانطلاق استراتيجية المصالحة التي تقوم على عدم الإقصاء والتسامح وجبر الضرر، وهذا يلزمه نزع السلاح”.

منوها أن مشروع المصالحة يحتاج للانطلاق بقوة، مشاركة الجميع الأطراف والمكونات والخبراء والشباب والمجتمع المدني”.