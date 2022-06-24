عبد الجليل: الحكومة منتهية الولاية تتلاعب وتضخم ديون العلاج في العديد من الدول

اتهم المتحدث باسم الحكومة ووزير الصحة عثمان عبد الجليل بعض الأشخاص واللجان المشكلة من حكومة تصريف الأعمال بالتلاعب وتضخيم ديون العلاج في العديد من الدول التي يتردد عليها المرضى الليبيون.

عبد الجليل وفي منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “تردنا تباعًا معلومات وبلاغات عن محاولات بعض الأشخاص واللجان التي تشكلها الحكومة منتهية الولاية للتلاعب وتضخيم ديون العلاج في العديد من الدول التي يتردد عليها المرضى الليبيون”.

وحذر كل من تسول له نفسه التلاعب بقيم هذه الديون، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن ملاحقة ومحاسبة كل المتلاعبين بأرواح المرضى، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.

عبد الجليل ختم بالقول: “إن الحكومة الليبية لن تتأخر أو تتردد في المتابعة والتدقيق في هذا الملف، ونؤكد على مبدأ أن لكل ذي حق حقه سواء كانوا أفرادًا أو كيانات تعاقدت معها الدولة الليبية ولكن بدون تلاعب أو تزوير أو تضخيم على حساب آلام مرضانا”.