عقب انتهاء خارطة الطريق.. قزيط: هناك فرصة لتنال حكومة باشاآغا من حكومة الدبيبة وتحل محلها

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري بلقاسم قزيط، أن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا بدأت تتحرك فعليًا خارجيًا، خاصة أن روسيا وبريطانيا ضمن دول عظمى ومهمة في الملف الليبي، وأهمية هذا التحرك الآن أنه جاء مع انتهاء خارطة الطريق وخروج حكومة تصريف الأعمال من الغطاء القانوني، لذا النيل منها أو الحلول محلها فرصة حقيقية وقائمة.

قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، أشار إلى أن الحراك الآن سيأتي بنتائج، لكنها لن تكون حاسمة، كون الدول الكبرى لا تبني مواقفها على عامل واحد، وبالتالي ليس من السهولة أن تغير الدول الكبرى وكذلك الإقليمية مواقفها، معتقدًا أن حكومة باشاآغا ستأخذ جرعة من القوة، لكنها لن تكون كافية لتحل محل حكومة الدبيبة”، بحسب رأيه.

وتابع قزيط حديثه: “بعد خروج حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة من الغطاء القانوني ستضعف، ولن تكون لها مخالب، ولن يكون لها التواصل الدولي السابق، لكنها لن تسقط، لذا أتوقع بقاء الحكومتين حتى إجراء انتخابات تزيح الجميع من المشهد، أو اللجوء لحكومة جديدة تسقط الحكومتين”.

