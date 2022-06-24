الناقلة المليونية السابعة خلال يونيو من الحريقة إلى هولندا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة “دايميترز . بي” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل إلى هولندا.

وقال المصدر لوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الجمعة إن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية السابعة خلال شهر يونيو الجاري.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 166 ألف برميل من النفط الخام.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا وشركة الخليج العربي للنفط لوجوده في خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967.