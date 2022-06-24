وفد نيابي يشارك في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحدياتها

شارك وفد مجلس النواب الذي يضم نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة ومحمد الفيرس، بمشاركة ممثلي مجلس النواب في البرلمان العربي عبد السلام نصية وابو صلاح شلبي، في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحدياتها.

وأكدت نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة بأن “مجلس النواب كثف جهوده على مستويات عدة لصياغة منظومة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وترسيخ وحماية حقوق الأنسان والتي تقوم على تعاون وشراكه بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص”.

جمعة، وفي كلمة لها في مؤتمر نابولي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وتحدياتها، قالت: “وفي هذا السياق ورغم التحديات التي تشهدها ليبيا والانقسامات السياسية فإنها اتخذت خطوات حثيثة نحو مكافحة الاتجار بالمهاجرين فعلى المستوى التشريعي يجرم القانون الليبي الاتجار بالبشر وينص على عقوبات مشددة ضد المتاجرين”.

وتابعت: “كما تعتزم ليبيا إصدار قانون خاص ينظم تجريم الاتجار بالبشر ويشدد العقوبات ضد المتاجرين بالبشر، وأيضا أصدرت السلطة التشريعية العديد من القوانين التي بموجبها تصادق على الاتفاقيات التي دخلت فيها ليبيا مع دول الجوار لأجل تعزيز أمن الحدود ومكافحة المهربين و عصابات الاتجار بالبشر”.

وأضافت: “على المستوى المؤسسي تم استحداث وزارة الدولة لشؤون الهجرة ووكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون المهاجرين ضمن الحكومة الجديدة التي أضفى عليها مجلس النواب الثقة ويعول الليبيون عليها وينتظرون دعمها من المجتمع الدولي”.

وأشارت إلى أن “الأزمات المختلفة في المنطقة تتسبب في هجرات واسعة من دول الجوار، وأن الاقتصاد الليبي لا يمكن أن يستوعب الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير النظاميين وأنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والبحث عن حلول ومعالجات”.

الجدير بالذكر بأن مؤتمر نابولي حظى بمشاركة واسعة من عديد الدول واستمر على مدى يومين .