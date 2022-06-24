السوكني: على العسكريين الفارين من المنطقة الغربية فك ارتباطهم بمليشيات حفتر

دعا الإعلامي نبيل السوكني أفراد الجيش الوطني الليبي إلى الخروج عن طاعة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، واصفا الجيش بأنه “مليشيات حفتر”، على حد زعمه.

وقال السوكني في تغريدة عبر “تويتر”، إن ‏المتطوعين والعسكريين الفارين من المنطقة الغربية والمتواجدين ضمن مليشيات حفتر في شرق ليبيا وجنوبها أنتم عبارة عن وقود حرب بالنسبة للقيادة العمياء … عليكم بمراجعة أنفسكم والعمل على فك الارتباط بتلك المليشيات والعودة إلى بيوتكم”، بحسب ادعائه.

يشار إلى أن السوكني يسخر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أجندات المليشيات المسلحة.