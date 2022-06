تاج الدين: بعض المتصدرين للمشهد حاولوا المتاجرة بقضية مهجري مرزق لكسب ملايين الدولارات

ليبيا – قال رئيس مفوضية المجتمع المدني بمدينة مرزق وسيم تاج الدين إن القوات المسلحة تؤمن مدينة مرزق، وتلقى الدعم من أبنائها.

تاج الدين وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أضاف: “إن ما قامت به القوات المسلحة إلى جانب كونه واجبًا وطنيًا فهو هدف وغاية عسكرية، وقواتنا لديها استراتيجية لتأمين ليبيا بشكل كامل، وتأمين مرزق من ضمنها عبر دخول القوات إلى المدنية وحمايتها خاصة لقربها من الحدود وغياب الأمن فيها يشكل خطرا على الدولة ككل”.

ورأى أنه من الأفضل أن تكون عملية عودة المهجرين بعد تأمين القوات المسلحة للمدينة بشكل كامل وليس الآن، أي بعد تطهير المدينة من الألغام عبر الهندسة العسكرية.

ونوه إلى أن مبادرة القوات المسلحة تختلف عن المبادرة الإيطالية التي رفضها السكان، مؤكدًا أن مهجري مرزق لديهم مطالب مشروعة حتى حال العودة ويجب الاستجابة إليها، وأهمها إرسال لجنة تقصي الحقائق حول ما حدث في المدينة ولجنة حصر الأضرار واستيفاء الحقوق للمتضررين.

تاج الدين اختتم أن قضية مرزق هي وطنية للدفاع عن الوطن والأمن القومي، وليس فقط مشاكل قبلية كما تصور بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أن بعض المتصدرين للمشهد حاولوا المتاجرة باسم القضية لكسب ملايين الدولارات باسم المتضررين.

