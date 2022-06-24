كرموس: لقاء المستشار عقيلة والمشري سيكون شكليا دون نتائج

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري سيكون شكليا ولن ينتج عنه أي تقدم لكنه سينقل فشل المشاورات من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لرئيسي المجلسين.

وقال كرموس في تصريحات صحفية إن “المواد الخلافية لا تتعدى 5 مواد، ولم تُحسم لوجود قرار من المجلسين بعدم اعتماد أي توافق إلا بالرجوع للمجلسين للتصويت على ما اتُّفق عليه”.

وأضاف: “لم يصدر بيان عن مجلس الدولة مجتمعًا بخصوص نتائج مشاورات القاهرة الدستورية، وإنما بيان من رئيس المجلس فقط، ما يعني أن كثير من الأعضاء غير راضين عن النتائج”.

وأشار كرموس إلى أن “المستفيد من لقاء عقيلة والمشري هي وليامز، كونها ستُثبت من خلال جمع الطرفين، أنها حققت نتائج في مشاورات القاهرة”.

وتابع: “وليامز تحاول إثبات قيامها بدورها بخصوص إحداث توافق واستقرار سياسي وإرجاع أي فشل بعد ذلك للمجلسين وليس للبعثة”.