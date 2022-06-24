هدية: المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة خارج المشهد السياسي وليس لهما أساس قانوني

قال عضو مجلس النواب زايد هدية، إن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة كلاهما خارج المشهد السياسي وليس لهما أساس قانوني الآن”.

وأضاف هدية، في تصريحات صحفية، أن المجلس الرئاسي والدبيبة مصيرهما مشترك لأنهما منبثقان عن اتفاق واحد، ووفقًا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، فهما خارج المشهد تمامًا، بحلول يوم 21 يونيو، انتهت المدة المحددة لخارطة الطريق في جنيف.

وأكد أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة، فشلا في إجراء انتخابات 24 ديسمبر الماضي، بتجاوز خارطة الطريق وإعاقة الدبيبة لإجرائها.

ولفت إلى أن مجلس النواب هو وحده المخول قانونًا بإعادة منح الثقة للسلطة التنفيذية القائمة المجلس الرئاسي والحكومة، أو سحبها وتكليف غيرها بالتشاور مع مجلس الدولة في حدود الاختصاصات الواردة بالاتفاق السياسي الليبي.

وتابع:” لا شرعية لأي حكومة حاليًا سوى الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وينبغي الالتزام التام بتنفيذ خارطة الطريق الواردة بالتعديل الدستوري الثاني عشر واعتباره الطريق السليم للوصول إلى الانتخابات”.

وحث السلطة القضائية، على عدم التعامل مع الحكومة المنتهية ولايتها وعدم إضفاء أي شرعية على عملها.

واستطرد:” على المجلس الرئاسي وكل القوى السياسية والعسكرية، مراجعة مواقفهما والابتعاد عن دعم اللاشرعية وتعريض المصلحة الوطنية العليا للخطر”.