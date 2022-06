وزير خارجية الكونغو: حكومة باشاآغا لاغبار عليها.. ونأمل بأن يكون لها الدور الأبرز في المصالحة الوطنية

ليبيا – استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة علي القطراني بمكتبه في مدينة بنغازي رئيس وفد الإتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برزافيل جان كلود ووفد الاتحاد الأفريقي المرافق له. القطراني رحب بحسب المكتب الإعلامي للحكومة بزيارة جان كلود رئيس وفد الاتحاد الأفريقي وزير خارجية الكونغو برزافيل، ممثلًا عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، والوفد المرافق له، مثمنًا دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وارساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة كونها مطلب لكافة اليبيين، مضيفًا بأن الحكومة الليبية تدعم أي مبادرة في هذا الاتجاه ومستعدة للتعاون مع جميع الخطوات الإيجابية التي تؤدي إلى الاستقرار. من جهته، أشاد جان كلود بحفاوة الاستقبال، مضيفًا بأنه والوفد المرافق له جاؤوا بناء على قرار دولي وقرار أفريقي تم اتخاذهما بمؤتمر برلين ومن الأمين العام للأمم المتحدة يقضيان بأن المصالحة الوطنية موكلة إلى الاتحاد الأفريقي وأن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأن الاتحاد يعمل منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي لهذه المحنة، وأن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تمر بها ليبيا. كما أشاد جان كلود بدور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب ووصفه بأنه العمود الفقري لتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف بأن شرعية الحكومة برئاسة فتحي باشاآغا لا غبار عليها، معربًا عن أمله في أن يكون لها الدور الأبرز في المصالحة الوطنية التي يسعى الاتحاد الأفريقي لإقامتها في ليبيا. وقدم وزير خارجية الكونغو برزافيل، تصوره للقطراني بإقامة مؤتمر جامع برعاية الاتحاد الأفريقي يضم كافة الأطراف الليبية يصل إلى عملية انتخابية تنتج عنها سلطات منتخبة.

