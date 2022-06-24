وزير خارجية الكونغو يؤكد اهتمام الاتحاد الإفريقي بالملف الليبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد رئيس وفد الاتحاد الافريقي وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود أن الملف الليبي يحظى باهتمام بالغ وعلى أعلى مستوى في رئاسة الاتحاد الافريقي.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث أكد كلود أن الإتحاد الأفريقي يعمل منذ سنوات من أجل تجاوز الشعب الليبي أزمته وأن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد للخروج من جميع الأزمات التي تمر بها ليبيا.

وثمن صالح ثمن دور الإتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات.