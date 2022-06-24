العثور على لاجئ سوداني مشنوقا في مركز للمهاجرين قرب طرابلس

نشر موقع العربي الجديد الناطق بالإنجليزية تقريرا كشف فيه عن انتحار لاجئ سوادني شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاما في أحد مراكز المهاجرين سيئة السمعة غرب البلاد.

وبحسب الموقع تم العثور على اللاجئ السوداني مشنوقًا في مركز عين زارة جنوب طرابلس في الخامس من يونيو الماضي.

وبحسب التقرير فقد تركت جثة اللاجئ معلقة لساعات متتالية في الغرفة التي كان يتقاسمها مع مئات الأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في المنطقة الغربية وتحت سمع وأنظار الحكومة منتهية الولاية التي تتعامل وتشجع تجار البشر والعصابات الإجرامية.

كما أشار التقرير إلى مصادرة هواتف المهاجرين الذين قاموا بتصوير الواقعة.