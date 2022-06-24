الاتحاد الإفريقي يصف القيادة العامة بالعمود الفقري لتحقيق الأمن والاستقرار

أشاد رئيس الوفد الافريقي و وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود بدور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ووصفها بالعمود الفقري لتحقيق الأمن والاستقرار مضيفاً بأن شرعية الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لا غبار عليها ويأمل في ان يكون لها الدور الأبرز في المصالحة الوطنية التي يسعى الاتحاد الأفريقي لإقامتها في ليبيا.

كما قدم رئيس الوفد الافريقي، تصوره لنائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، بإقامة مؤتمر جامع برعاية الإتحاد الأفريقي يضم كافة الأطراف الليبية يصل إلى عملية انتخابية تنتج عنها سلطات منتخبة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه وفد الاتحاد الافريقي مع القطراني، الذي ثمن دور الاتحاد في دعم استقرار ليبيا و إرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي ، مؤكداً أن الحكومة الليبية تدعم أي مبادرة في هذا الاتجاه .

وأكد رئيس الوفد الإفريقي و وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود أنه و الوفد المرافق له جاءوا بناء على قرار دولي وقرار أفريقي تم اتخاذهما بمؤتمر برلين ومن الأمين العام للأمم المتحدة يقضيان بأن المصالحة الوطنية موكلة إلى الاتحاد الأفريقي وأن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الاتحاد الأفريقي.