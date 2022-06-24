مدعي عام الدبيبة يستدعي الجويلي للتحقيق

استدعى المدعي العام العسكري بحكومة الدبيبة مسعود رحومة الآمر السابق للمنطقة الغربية في حكومة الوفاق اللواء أسامة جويلي للمرة الثانية لبحثه معه في قضية رهن التحقيق.

وقال بلاغ للمدعي العام العسكري، بتاريخ أمس الخميس، إنه بالإشارة إلى التحقيقات المجراة في القضية (رهن التحقيق) للمرة الثانية، فإن الجويلي مدعو للحضور أمام مكتب المدعي يوم الأحد المقبل.

ويعتقد أن التحشيد العسكري لقوات الجويلي والخلافات المتواصلة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة من بين الأسباب التي دفعت لدعوته للتحقيق.