إخماد حريق في مجمع تجاري بمصراتة

تمكن الدفاع المدني في مصراتة من إخماد النيران التي اندلعت في مجمع تجاري بالمدينة اليوم الجمعة.

وتداولت صفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا للحريق الذي تسبب في وقوع أضرار بالغة بالمحال في المجمع.

كما ظهر رجال الدفاع المدني خلال إطفاء النيران بالمجمع، الذي تصاعدت منه أدخنة كثيفة.

ولم تشر الأنباء الأولية إلى أسباب اندلاع الحريق، أو وقوع ضحايا جراء الحادث من عدمه.

جانب من جهود إطفاء الحريق.

أهالي يقفون قرب المجمع بينما يتصاعد اللهب والدخان منه.