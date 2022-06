محفوظ: الحديث عن الشرعية أصبح يطال الجميع.. وما ينتظر ليبيا ما زال غير معلوم

ليبيا – قال الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ إنّه بانتهاء خريطة الطريق أصبح هناك انسداد واضح في المشهد السياسي، باعتبار أن الجميع فقد شرعيته بشكل واضح والحديث عن الشرعية أصبح يطال الجميع، الحكومة انتهت والمجلس الرئاسي انتهى كذلك.

محفوظ وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن مجلس النواب والدولة وفق الخريطة انتهوا، وبالتالي نحن أمام مشهد منهار وفيه كل الأجسام منهارة،معتقدًا أن ما يحاول البعض توصيفه بأن شرعية عبدالحميد الدبيبة فقط هي التي انتهت، مجرد اصطياد في الماء العكر، وفق وصفه.

وأوضح أنّ خريطة الطريق تنص على إجراء انتخابات بحلول 21 يونيو، وهذا ما لم يحدث وبالتالي الجميع معني، شرعية البرلمان انتهت بالإعلان الدستوري وبخريطة جنيف أيضًا.

وختم محفوظ قائلًا: “ما ينتظر ليبيا ما زال غير معلوم، ولكن في تقديري ما لم يكن هناك مسار أممي ترعاه الأمم المتحدة لمحاولة الوصول إلى توافق في المسار الدستوري بعيدًا عن البرلمان ومجلس الدولة، فإن الأمور ستزداد سوءًا وفي الأثناء سيستمر الصراع حول الحكومة، لكن دون أن يرقى إلى تصعيد مسلح”.

