“بلومبرج”: إنتاج ليبيا من النفط عاد للتراجع

قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن إنتاج ليبيا من النفط عاد للتراجع مرة أخرى بعدما اضطرّت شركة الواحة للنفط إلى إيقاف عملياتها بالكامل تقريبًا؛ في ظل احتجاجات سياسية تشهدها محطات التصدير التي تستخدمها، بحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ونقلت الوكالة عن مصادر قالت إنها مطلعة أنّ الإنتاج اليومي للشركة تراجع إلى 5 آلاف برميل فقط، مقابل 280 ألف برميل الأحد الماضي.

وقدّرت الوكالة أن هذا يعني أن إجمالي إنتاج ليبيا العضو بمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ربما يقل عن 600 ألف برميل يوميًّا.

وأضافت الوكالة أن ليبيا كانت تضخ 2ر1 مليون برميل يوميًّا حتى منتصف أبريل الماضي، عندما أدّت احتجاجات واسعة إلى إغلاق موانئ وحقول.