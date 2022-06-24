«الأرصاد»: موجة حر على المنطقة الغربية خلال اليومين المقبلين

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة أكثر ارتفاعا خلال اليومين المقبلين على الدواخل والجنوب من المنطقة الغربية، لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

كما تشمل موجة الحر الساحل الغربي، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 إلى 40 درجة مئوية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأرجع المركز تلك الموجة إلى كتلة هوائية ساخنة بطيئة الحركة تؤثر على البلاد لعدة أيام، وستشمل المناطق الشرقية لكن بدرجة أقل من المنطقة الغربية.