ليبيا – قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر في ليبيا فتح الله السعداوي إنه بعد فشل المفاوضات في القاهرة، وإعلان ستيفاني وليامز عن 10 أيام للقاء خالد المشري وعقيلة صالح، لا أعتقد أنه سيحصل توافق خلال هذه المدة، لكن البلاد تتجه لتأزم سياسي ويجب أن يحدث تغيير؛ لأن الأمم المتحدة كانت تعتمد دائمًا على البرلمان ومجلس الدولة.

السعداوي وفي تصريحات أدلى بها لـ”إرم نيوز” الإماراتي،أضاف: أن المجتمع الدولي سيتجه إلى الابتعاد عن البرلمان ومجلس الدولة من خلال، مثلًا، اختيار مجموعة ثانية للحوار.

وحول تداعيات نهاية العمل بخريطة الطريق، وما إذا ستكون ليبيا على موعد جديد مع حرب يحذر منها مراقبون، قال السعداوي: “الأمر سيبقى على ما هو عليه مع بعض المشاكل التي تعود عليها الليبيون، فقد تحدث اشتباكات، لكن أن تندلع حرب كبيرة يبقى أمرًا مستبعدًا، وستكون مجرد اشتباكات بين الميليشيات في بعض الشوارع تحدث اليوم وتختفي غدًا، لكن حربًا واسعة النطاق لن تحدث، لأن هناك اختلافات بين الميليشيات”.

السعداوي أكد أنّ الليبيين أصبح لديهم وعي بعد حرب طرابلس، وأدركوا أن المتخاصمين قد يتحالفون بعد الحرب.

The post السعداوي: البلاد تتجه لتأزم سياسي.. والأمم المتحدة قد تبتعد عن البرلمان والدولة في التعامل مع الأزمة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية