الفقيه: البعثة الأممية هي من استخدمت تاريخ 22 يونيو للتلاعب.. وحددت المدة الزمنية لخارطة الطريق بـ 18 شهرًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه إن البعثة الأممية هي من استخدمت تاريخ 22 يونيو للتلاعب، حيث حددت المدة الزمنية لخارطة الطريق بـ 18 شهرًا.

الفقيه وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدلة والبناء الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح أن موعد الانتخابات الذى حددته البعثة في 24 من ديسمبر العام الماضي كان هو الموعد الحقيقي لعمر حكومة تصريف الأعمال لإنجاز مهمتها وهي فشلت في إنجاز هذه المهمة.

وتابع الفقيه: “بعد فشل حكومة الدبيبة في إجراء الانتخابات أصبح من الواجب البحث عن بديل، وهذا ما فعله مجلسا النواب والدولة بتوافقهما على اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاآغا، إلا أن البعثة لم يرضها الحل الليبي الليبي، وأرادت التدخل وفرض إرادته”.

