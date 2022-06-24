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المحجوب: لجنة “5+5” اتفقت على وضع الترتيبات الخاصة بسحب سلاح المليشيات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب إن بناء الثقة بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” سيترتب عليه خطوات عملية لإخراج المرتزقة.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية أن أعضاء اللجنة اتفقوا على وضع الترتيبات الخاصة بسحب سلاح المليشيات ودمجهم بشكل فردي في المؤسسة العسكرية، وكذلك فيما يتعلق بضرورة مغادرة المرتزقة.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت على عدم العودة للحرب مرة أخرى والعمل على السير نحو الأمام بشأن الترتيبات الخاصة بما تم الاتفاق عليه، ووضع الجدول الزمني لكافة الخطوات.

وتابع المحجوب: اللجنة اتفقت على التنسيق مع البعثة الأممية من أجل المشاركة في عمليات خروج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات.

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صحيفة الساعة 24

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