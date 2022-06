ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة دعوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز رئيسي مجلسي النواب والدولة للاجتماع في جنيف محاولة لاختزال المجلسين في رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري بعد فشل اللجنة المشتركة بالقاهرة.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوارما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، رأى أن استمرار وجود البعثة الأممية والمستشارة الخاصة في ليبيا يعني إفشال للاتفاق الليبي الليبي وضرب لشرعية المجلسين النواب والدولة، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن مطالبة الأمم المتحدة بعدم استغلال تاريخ 22 يوينو أداة للتوظيف السياسي يعد إرباكًا للمشهد الليبي وتلاعبًا بالألفاظ.

وأكد بن شرادة أن انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار يوينو الجاري موعد لا لبس فيه حتى ولو لم تُجرَ الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالبًا باحترام النصوص والقوانين.

The post بن شرادة: استمرار وجود البعثة الأممية يعني إفشال للاتفاق الليبي – الليبي وضرب لشرعية النواب والدولة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية