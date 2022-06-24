باشاغا يرحب بالبيان الدولي حول ليبيا | أخبار ليبيا 24

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أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال باشاغا :”أرحب بالبيان الدولي لا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف رئيس الحكومة :”بصفتي رئيس تلك الحكومة – المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة – أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال”.

وكانت أمريكا والدول الإوروبية رحبت بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة.

ورحبت الدول في بيان لها بدرجة التوافق التي تم التوصل إليها حتى الآن بشأن الاتفاق، مقدرة عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعت الدول مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقادتهم إلى الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن.

حددت خارطة طريق انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو ، بشرط إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 ، وهو ما لم يكن كذلك. ن

وشددت على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت رفضها بشدة الإجراءات التي قد تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا ، مثل إنشاء مؤسسات موازية ، أو أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة ، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى هيئة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية شرعية وشفافة.

وحثت الدول القادة السياسيين الليبيين على الانخراط بشكل بناء في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات.

وقالت الدول :”ما زلنا نتوقع التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والعنف والتحريض على العنف وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة”.

وأكدت أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي.

وحثت قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام للبلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والرقابة من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.