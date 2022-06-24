رئيس الحكومة يرحّب بالبيان الأوروبي الأمريكي: أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا

رحب رئيس الحكومة فتحي باشاغا بالبيان المشترك الصادر عن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

رئيس الحكومة، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “أرحب بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “بصفتي رئيس تلك الحكومة المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال”.