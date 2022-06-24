الدبيبة يرحب ببيان الدول الخمسة: البيان الدولي المشترك ينسجم مع موقفي الرافض للعنف

رحب رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بالبيان المشترك الصادر عن دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، قائلا إنه “حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية وفقا لمقررات الاتفاق السياسي”، بحسب قوله.

الدبيبة، وفي بيان له نقلته إحدى المنصات التابعة له، زعم أن “البيان الدولي المشترك ينسجم مع موقفه الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية”، بحسب زعمه.

وتابع: “نبدي ارتياحنا لتوافق البيان مع الموقف الأممي، الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وفقًا لمقررات الاتفاق السياسي الذي نص على أهمية تنفيذ إجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية”، بحسب زعمه.

وأضاف: “نجدد التزامنا بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية حول الإنفاق الحكومي وأن يكون هناك آلية وطنية واضحة لذلك”، بحسب زعمه.