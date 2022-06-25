معزب: لقاء عقيلة والمشري سيواجه بمعضلة السلطة التنفيذية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، إن معضلة السلطة التنفيذية ستظل قائمة وستواجه اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري في 28 يونيو الجاري.

أضاف في تصريحات صحفية أن هناك سلطة نشأت باتفاق محلي ودولي وأخرى موجودة بحكم الواقع تسيطر على جزء مهم من الأراضي الليبية.

وتابع قائلًا أن هناك ضرورة للخروج من هذه الازدواجية التي تهدد وحدة الوطن بالاختيار عبر صندوق الانتخابات ومن ثم القبول بالنتائج.

وأوضح أن إنهاء الانسداد السياسي يكون بانتخابات جديدة تنشئ سلطة حاكمة جديدة تنبثق من خيارات الشعب، وليس بوضع طرف ما الشروط لتعزيز موقعه السياسي.